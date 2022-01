Detox: come dimagrire in soli 5 giorni

La dieta detox è perfetta per perdere peso in poco tempo. Ecco qualche esempio di menù da provare senza stress

Consigli per la dieta detox, come dimagrire in 5 giorni

In alcuni periodi dell’anno come ad esempio durante le festività natalizie o in estate è più facile prendere su dei kili. “L’epifania tutte le feste si porta via” dice un antico detto popolare. Beh, a noi piacerebbe che si portasse via anche i chili in più presi durante questo periodo, ma siamo consapevoli che ciò non accadrà e che dovremo armarci di pazienza (e di buone intenzioni) per rimetterci in riga.

Per tornare in forma, sgonfiarsi e depurare l’organismo potrebbe essere utile seguire per qualche giorno una dieta detox.

“Ma attenzione, depurare il corpo non significa perdere peso rapidamente, ma soltanto alleggerire il carico degli organi che hanno la funzione di disintossicarlo, come il fegato, i reni e l’intestino”, ci spiega Annamaria Acquaviva, dietista, nutrizionista e ambassador per California Prune Board in Italia. Altrettanto utile è il consumo di liquidi e di acqua per contrastare la ritenzione causata dai cibi saporiti”, prosegue la nutrizionista.

Alcuni consigli su come sgonfiare la pancia

Spesso infatti sentiamo parlare di questo dito di alimentazione. Ma di cosa si tratta? Cosa bisogna mangiare? Ecco a voi 5 semplici consigli su come eliminare gli eccessi. Prima di iniziare però vogliamo sottolinearvi che la dieta disintossicante non serve a dimagrire, ma a sgonfiare e depurare, quindi non ci sono molte difficoltà nel seguirla.

Non è difficile sgonfiare l’addome dopo che per alcune settimane si è abusato di cibo spazzatura o alcool. Ovviamente, se avete problemi di salute è sempre giusto rivolgervi ad un nutrizionista o medico. In ogni caso, ecco a voi dei consigli come sgonfiarsi in solo 5 giorni.

La dieta detox dei 5 giorni: Alimenti detox

“Gli alimenti con le maggiori proprietà disintossicanti sono i vegetali e l’acqua, assunta in ogni forma senza zucchero. Le verdure saziano in poche calorie, sono ricche di fibra, sali minerali, vitamine, fitochimici antiossidanti e sono anche molto versatili. Possono essere protagoniste, infatti, di calde vellutate, pinzimoni colorati e insalate croccanti. Anche i legumi, come le benauguranti lenticchie, sono ricchi di fibre e fonte di proteine vegetali. L’unione di questi con un cereale fornisce un pool di aminoacidi più completo all’organismo, apportando un alto valore biologico”, afferma la dottoressa Acquaviva.

Ecco la dieta detox dei 5 giorni per dimagrire velocemente

Primo giorno

Al primo giorno per colazione vi consigliamo un bicchiere di acqua tiepido con del succo di limone, uno yogurt magro e due fette biscottate integrali con marmellata. A pranzo, solo verdure accompagnate con patate cotte a vapore e tonno al naturale. A cena, filetto di platessa cotto al vapore con contorno di verdure grigliate.

Secondo giorno

Al secondo giorno, di buon mattino bevete sempre il bicchiere di acqua con succo di limone e poi mangiate uno yogurt con fiocchi d’avena. A pranzo potete preparare un bel riso integrale al pomodoro e per secondo un filetto di merluzzo al vapore. Infine a Cena, un minestrone di verdure miste.

Terzo giorno

Al terzo giorno, all’acqua e limone potete aggiungere una macedonia di frutta fresca per colazione. A pranzo, invece, vi consigliamo un minestrone con gallette di riso integrale. Per Cena infine un’ insalata mista con dadini di formaggio light.

Quarto giorno

Al quarto giorno per colazione accanto all’acqua e limone potete preparavi un bel yogurt e porridge di avena integrale. A pranzo del riso integrale al pomodoro e a cena un bel minestrone di legumi.

Quinto giorno

Infine, al quinto giorno a colazione sempre il succo di limone e uno yogurt con cereali. A pranzo un minestrone con patate e a cena un filetto di salmone al vapore accompagnato con verdure alla griglia.

Ovviamente tra la colazione e il pranzo e la cena non dimenticatevi mai lo spunto, che è importantissimo. Questo potete farlo sia con una manciata di mandorle, noci o un frutto di stagione.

Tisane, tè e infusi

“Bere tisane e tè drenanti durante il giorno, senza seguire un piano alimentare sano, non è efficace per perdere peso più in fretta. Tuttavia, bere acqua sotto forma di infusi con erbe drenanti e depurative, come il carciofo, il tarassaco e il cardo mariano, non zuccherati, aiuta la remise en forme dopo l’abbondanza dei pasti natalizi, purché siano consumati all’interno di una dieta varia e bilanciata e di uno stile di vita sano”, commenta la nutrizionista.