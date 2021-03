Dieta del limone: come dimagrire 4 kg in 7 giorni

Se volete perdere peso in maniera veloce questa è proprio la dieta adatta a voi. Le proprietà dimagranti del limone in effetti sono note, per cui è un frutto che si presta molto bene a questo scopo. Il limone infatti accelera il metabolismo e brucia i grassi. In particolare con questo alimento che depura l'organismo contrastiamo anche la ritenzione idrica. La dieta del limone messa a punto dalla dottoressa Martine André, gode di ampio credito tra le star di Hollywood, basti pensare alla Beyoncé e a Jennifer Aniston. Con questa dieta che fa dimagrire in fretta in pratica è possibile riuscire a perdere una taglia in una settimana. Inoltre ha effetto anche nello sgonfiare la pancia e ci fa perdere i liquidi in eccesso. Va tuttavia precisato che se è vero che il limone fa dimagrire velocemente altrettanto rapidamente si possono riprendere i chili persi perché è una dieta drastica e quindi poco equilibrata. Non può essere seguita in ogni caso per più di una settimana. Prima di iniziarla è imprescindibile chiedere consiglio al proprio medico.

Limone: proprietà

Alimento disintossicante per eccellenza per intestino fegato e reni. Questo agrume è tra i più indicati per fare il pieno di vitamina C. Inoltre contrasta l'ipercolesterolemia e quindi l'aumento del colesterolo nel sangue grazie agli antiossidanti. Il limone contiene la pectina, una fibra solubile utile per diminuire i picchi glicemici post-prandiali che favorisce anche la digestione. Tuttavia la si trova solo nella polpa del frutto, per cui non è presente nel succo. Per chi ha difficoltà a bere a sufficienza aggiungere del succo di limone all'acqua può renderne più gradevole il sapore. Grazie alle proprietà antiossidanti oltre che antinfiammatorie il limone è utile contro l'invecchiamento della pelle. Da non tralasciare poi che questo alimento ha proprietà antisettiche e antibatteriche, ed è utile anche per il sistema immunitario.

Dieta del limone per dimagrire rapidamente: schema

Al mattino appena svegli a stomaco vuoto bere un bicchiere di limonata

Colazione: una macedonia a base di frutti rossi ad esempio lamponi, fragole, mirtilli, ciliegie e more, mela o pera e una manciata di mandorle fresche quindi non tostate né salate.

Spuntino: un bicchiere di limonata, una banana, una manciata di semi di girasole o di zucca

Pranzo: minestra di fagioli o lenticchie a scelta e insalata condita con un filo di olio d’oliva, limone o aceto.

Spuntino pomeridiano: un piatto di verdure crude (ad esempio sedano, ravanelli, finocchi) frutta fresca più un bicchiere di limonata

Cena: pesce alla griglia oppure carne bianca condita con limone e verdure lesse. Dopo cena un bicchiere di limonata.

Va precisato che questa dieta non può essere seguita per più di 7 giorni e soprattutto da chi presenta problemi di gastrite.