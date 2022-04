Dieta del limone dei 3 giorni, come funziona

Il limone è un eccellente depurativo per l’organismo e aiuta a perdere peso se si seguono le indicazioni della Dieta del limone dei tre giorni proposta di seguito. Bastano tre giorni per liberarsi di tossine e dei chili di troppo ritrovando la forma fisica e il benessere generale. E’una dieta molto particolare che permette di dimagrire in una settimana: dopo una fase d’urto iniziale di 3 giorni (dedicati alla disintossicazione) infatti, si possono perdere persino 3 kg in 7 giorni. Andiamo ad analizzare proprietà, modalità e controindicazioni della dieta del limone.

Dieta del limone dei tre giorni

Il limone ha innumerevoli proprietà e benefici, si tratta di un agrume utilizzato quotidianamente per i molteplici usi che se ne possono fare. Si può preparare unottima limonata oppure si utilizza come condimento per insaporire gli alimenti. Inoltre è un ingrediente essenziale per la preparazione di dolci, gelati, dessert, ma il limone non è utile solo in cucina in effetti è molto usato anche per la pulizia della casa per il suo effetto sgrassante e per la bellezza. Un frutto estremamente versatile che oggi impariamo a usare per la famosa Dieta del limone.

Dieta del limone dei tre giorni: come funziona

In soli tre giorni di dieta detox a base di limone è possibile perdere qualche kg ed eliminare le tossine depurando il corpo per sentirsi più in forma e migliorare l’aspetto estetico.

Pasti e consigli detox per dimagrire in 3 giorni

Prima di tutto è importante iniziare la giornata con una limonata, questa si deve preparare spremendo mezzo limone in un bicchiere di acqua tiepida, assolutamente non fredda. Devi assumere la bevanda al mattino prima di ogni altra cosa, quindi a digiuno, attendi 30 minuti e poi fai colazione.

Il primo pasto del mattino è molto importante, scegli quindi frutta di stagione, per questi 3 giorni di Dieta del limone fai colazione con fragole, lamponi, more o ciliegie a scelta. Alla frutta aggiungi anche 5 mandorle che forniscono importanti nutrienti per l’organismo.

Alle 10 o comunque a metà mattinata bevi ancora un bicchiere di acqua e limone. Mangia un frutto a scelta tra mela e pera per dare al corpo la sensazione di sazietà e fornire vitamine, minerali e fibre. Queste ultime sono essenziali per attivare le funzioni intestinali, lava bene il frutto e mangialo con la buccia se ti piace in modo da aumentare fibre e nutrienti.

Il pranzo deve essere a base di legumi, puoi scegliere tra fagioli oppure lenticchie e condisci con succo di limone e un cucchiaio di olio di oliva. In alternativa puoi preparare una zuppa di verdura mista da gustare con due fette di pane ma rigorosamente integrale.

La merenda del pomeriggio può essere composta da verdure crude come carote, sedano, finocchi ridotti a bastoncini. Mettili in un sacchetto alimentare in modo che siano facili da portare con sé a lavoro o a passeggio. In alternativa assumere due fette biscottate con formaggio spalmabile. Da bere scegli un bicchiere di acqua e limone senza zucchero.

A cena, la Dieta del limone, prevede pesce cotto al vapore o alla griglia condito con limone e un filo di olio di oliva. Alternare nei giorni successivi con petto di pollo grigliato o lesso sempre condito con poco olio e limone. Sia il pesce che il pollo devono essere accompagnati da verdura cruda o cotta a scelta.

La sera prima di addormentarti non dimenticare di bere una tazza di limonata composta da acqua calda o tiepida con il limone. Durante la notte, l’agrume, agirà aiutando la digestione e agendo come purificante intestinale oltre ad eliminare le tossine attraverso le urine.

Se segui la Dieta del limone per 3 giorni consecutivi pancia e gambe si sgonfiano e il verdetto della bilancia sarà a tuo favore. I chili scendono e la pelle risulta più luminosa. Inoltre proverai una sensazione di pulizia interna e una grande energia data dall’effetto detox, dai minerali e le sostanze nutrienti assunte.

Inoltre la vitamina C aumenta le difese immunitarie e ti rende più forte. Evita questa dieta se soffri di problemi gastrici o se segui terapie farmacologiche, per toglierti ogni dubbio chiedi al tuo medico curante.

Dieta del limone: i 7 giorni di dimagrimento

Rispetto alla dieta d’urto dei 3 giorni, in questa dei 7 giorni vengono introdotti alcuni alimenti maggiormente nutrienti.

Scopriamo un esempio di menù:

Appena svegli: un bicchiere di acqua (tiepida) e limone

Colazione: macedonia di frutti rossi, yogurt bianco magro, fiocchi d’avena, latte di soia

Spuntino: una decina di mandorle, un bicchiere di succo di frutta diluito con acqua

Pranzo: minestra di verdure fresche, due fette di pane di grano saraceno, un kiwi

Merenda: 2 biscotti d’avena, pomodori ciliegini crudi

Cena: pesce, pollo o tofu alla griglia con succo di limone e olio extravergine d’oliva, contorno di verdure a foglia verde con aggiunta di semi di sesamo, un frutto fresco

Prima di coricarsi: un bicchiere di acqua (tiepida) e limone

Dieta del limone: benefici

Di seguito i benefici che possiamo trarre dalla dieta del limone:

Sgonfia la pancia in breve tempo

Combatte la cellulite: effetto drenante del limone

Depura l’organismo

Fa perdere peso in maniera veloce