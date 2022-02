Dieta delle Uova: lo schema per perdere 5 kg in una settimana

Perdi 5 kg in una settimana con la dieta rapida delle uova sode, la dieta dei vip per metterti in forma per l’estate: pronti? Allora scopriamo subito il menù settimanale e come funziona questa dieta.

La Dieta delle Uova è un regime alimentare particolare a base ovviamente di uova, che ci potrà far perdere i chili in eccesso in poco tempo. Scopriamo lo schema settimanale per perdere 5kg in una settimana.

Dieta rapida: la dieta delle uova, meno 5 kg in una settimana

Dimagrire probabilmente è la costante nella vita di molte donne e molti uomini, o almeno: voler dimagrire. Molto spesso le proviamo tutte, senza applicarci con un criterio logico. Proviamo digiuni, allenamenti estenuanti, pozioni e simil intrugli consigliati dall’amico dell’amica della zia. Insomma, non che nelle nostre scelte per quanto riguarda la nostra fisicità ci sia sempre una razionalità stringente. Questo è un grave errore perché iniziare una dieta non è mai una decisione che possa prendersi a cuor leggero o, peggio ancora, una decisione scontata. Bisogna sempre aver chiaro quello che si sta facendo.

Quel che è vero che spesso si può avere il bisogno di dimagrire in breve tempo. Premesso che è sempre consigliabile un dimagrimento per quanto possibile lento e graduale, perché appunto non ci siano tagli netti o scelte che vadano ad impattare gravemente sulle nostre scelte alimentari, abbiamo anche la soluzione che fa il caso vostro. La dieta che vi proporremo è comunque una dieta che non va presa sotto gamba, ed è sempre opportuno che ci si rivolga al medico per avere la sua approvazione di controllo, prima di iniziare.

Vi raccomandiamo di seguire questa dieta per un breve periodo. Si tratta della dieta dell’uovo ed è una dieta particolarmente celebre tra le star, che magari hanno bisogno di grandi cambiamenti di peso nella loro immagine in un lasso di tempo breve.

La dieta dell’uovo consiste nel mangiare appunto questo alimento a pranzo, cena e colazione; bisognerà ovviamente che sia accompagnato da pesce o carne almeno tre volte a settimana, e bisogna continuare ad assumere verdure almeno tre volte al giorno e frutta in numero di due porzioni al giorno minime.

La dieta infatti sfrutta le molteplici proprietà della pietanza indicata: ipocalorico, ricco di proteine e grassi buoni. Inoltre, particolarmente versatile in cucina, permette di esser preparato in una moltitudine di modi.

Questa dieta sa essere ben bilanciata se ben associata ad una serie di utili provvedimento, quali l’abolizione di alcolici e ‘cibo spazzatura’. Mangiamo invece tanta frutta e verdura e limitiamoci a bere acqua, thè e caffè, per una buona idratazione. Poi bisogna diventare regolari anche nei pasti della giornata. Cerchiamo di mangiare quindi ogni giorno sempre alla stessa ora, per velocizzare l’integrazione di vitamine B, D ed E oltre che di ferro ed acido folico. Tutte sostanze contenute nelle uova. Per quanto riguarda la pochezza di carboidrati contemplata nella Dieta delle Uova, possiamo compensare a ciò mangiando una fetta di pane al giorno.

Dieta delle Uova: il menu tipo della settimana da seguire per perdere 5kg in una settimana

LUNEDì. Colazione: 1 fetta di pane integrale tostato, 1 pomodoro arrostito di grandi dimensioni. Pranzo: frutta a scelta, fino a sazietà. Cena: 2 uova sode, insalata mista, 1 pompelmo.

MARTEDì. Colazione: 1 uovo sodo, 1 pompelmo. Pranzo: pollo arrosto (senza pelle), 2 pomodori grandi. Cena: carne ai ferri o alla griglia, 1 insalata piccola.

MERCOLEDì. Colazione: 1 uovo sodo, 1 pompelmo. Pranzo: 2 uova sode, insalata mista

Cena: 2 costolette di agnello alla griglia, insalata di sedano e cetrioli.

GIOVEDì. Colazione: 1 fetta di pane integrale tostato, 2 uova in camicia o bollite in acqua. Pranzo: frutta a scelta, fino a sazietà. Cena: 2 costolette di agnello alla griglia, insalata di sedano e cetrioli.

VENERDì. Colazione: 1 fetta di pane integrale tostato, 2 uova in camicia o bollite in acqua. Pranzo: 2 uova in camicia e 2 pomodori grandi. Cena: Pesce fresco o in lattina, insalata mista.

SABATO. Colazione: 1 uovo sodo e 1 bicchiere di succo di pompelmo fresco. Pranzo: frutta a scelta, fino a sazietà. Cena: pollo arrosto, insalata con carote e cavolo.

DOMENICA. Colazione: 2 uova strapazzate e 1 pomodoro grande arrostito. Pranzo: 2 uova in camicia o bollite in acqua e spinaci saltati. Cena: carne arrostita, 1 piccola insalata.