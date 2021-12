Dieta depurativa e disintossicante per il fegato

Una dieta disintossicante è utile quando vogliamo riprenderci dopo un periodo di eccessi alimentari oppure anche prima delle festività per non perdere il peso forma. Una dieta disintossicante ci aiuta a ripulire il sangue dalle tossine. In effetti il fegato e l'intestino sono i due organi bersagli che maggiormente risentono dell'accumulo delle sostanze inquinanti. In particolare gli eccessi alimentari sovraccaricano il lavoro del fegato. Uno dei primi effetti che ne derivano è un rallentamento dell'attività metabolica dell'organismo, in secondo luogo se la quantità di tossine è eccessiva, il fegato non riesce a metabolizzarle con la conseguenza che rimangono in circolo appesantendo l'organismo.

L'affaticamento del fegato non si manifesta con sintomi specifici: ci si può sentire affaticati o avere un leggero malessere alla pancia, ma non più di questo. Sarà necessario effettuare quindi degli esami più specifici per arrivare a una diagnosi. Prima di iniziare una dieta disintossicante, come per qualsiasi altra dieta chiedete sempre consiglio al vostro medico che saprà dirvi se è indicata anche nel vostro caso.

Dieta detox per il fegato: quando cominciarla

Scegliamo una settimana in cui non abbiamo eventi in vista a cui partecipare: pranzi e cene per matrimoni, compleanni, anniversari e via dicendo.

Dieta disintossicante per il fegato: gli alimenti

Anzitutto dobbiamo tenerci lontano dall'alcol e dal fumo. Evitiamo gli zuccheri, anche i dolcificanti naturali, il miele o sciroppo d'acero. Da evitarsi anche il caffè. Allo stesso modo i prodotti lattiero-caseari ad eccezione dello yogurt magro da consumarsi ogni giorno della dieta detox.

Un'alimentazione sana comprende vitamine sali minerali e fibre. Di conseguenza non possono mancare alimenti quali la frutta e la verdura. Non può mancare un adeguato apporto proteico che ci deriva dal consumo del pesce sia fresco che in scatola e della carne magra. L'apporto proteico ci deriva anche dai legumi secchi oppure in scatola ad esempio lenticchie, fagioli, ceci. L'uovo è un alimento nutrizionalmente completo per cui non deve mancare sulle nostre tavole. Per quanto riguarda la frutta secca via libera a noci mandorle pistacchi che contengono grassi salutari. Lo stesso vale per l'olio extra vergine di oliva che possiamo utilizzare per i condimenti. Non dimentichiamo di bere da uno a tre litri di acqua al giorno per mantenere l'organismo idratato.

Dieta disintossicante: menù di una giornata tipo

La mattina appena alzati spremiamo mezzo limone in una tazza calda. In questo modo attiviamo la digestione.

A colazione va bene un centrifugato di mele carote e lime che possiamo fare anche nel pomeriggio come spuntino. Sempre a colazione tè verde o tisane o per chi lo preferisce del caffè e del pane integrale spalmato con della marmellata abbinato a uno yogurt magro. Riguardo le tisane, quelle al tarassaco radice di cicoria e melissa sono un toccasana, l'importante è che non vi aggiungiate lo zucchero.

A pranzo non devono mancare le verdure: carote carciofi cicoria ed anche altre verdure crucifere ad esempio cardi rucola broccoli cavoletti di Bruxelles, cavolfiore, cavolo, rappresentano un mix di alimenti dall' alto potere disintossicante per l'organismo a cui aggiungere dei cereali integrali e un frutto. In alternativa una porzione di legumi a accompagnati da pollo o pesce magro con contorno di insalata.

A cena un bel minestrone di verdure che possiamo abbinare al riso frullate in un passato. In alternativa del pesce o del pollo accompagnate da un contorno di verdure cotte con del pane integrale.

Riguardo ai condimenti utilizziamo l'olio extra vergine di oliva che ha un effetto disintossicante sul fegato. In piccole quantità anche per insaporire i nostri piatti possiamo utilizzare l'aglio che favorisce la depurazione del fegato.

Beviamo dai 2 ai 3 litri di acqua al giorno perché così aiutiamo i reni ad espellere le tossine trattate dal fegato.