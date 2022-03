Vediamo insieme come possiamo affrontare questo periodo di primavera in vista dell’estate e della prova costume per rimetterci in forma con una dieta depurativa, scopriamo cosa mangiare e il menù di esempio per tornare in forma

Dieta Depurativa: ecco cosa mangiare per tornare in forma

Molto spesso accade che durante il periodo invernale ci lasciamo andare, complici le feste di Natale, Carnevale e il periodo trascorso tra le 4 mura di casa, causa pandemia ma adesso che tutte le varie ricorrenze sono terminate è giunto il momento di depurarsi. Quindi vediamo insieme dei consigli per una dieta o meglio un regime alimentare che ci può aiutare in questa impresa.

Iniziamo con il dire che per seguire una dieta depurativa abbiamo bisogno di alimentarci con alcuni cibi che ci possono aiutare nel nostro scopo.

Dieta Depurativa: cosa mangiare per tornare in forma?

Se possiamo è anche bene fare del movimento, magari una passeggiata a ritmo veloce di 5 km è un ottimo alleato, che ci permette di perdere del peso.

Cerchiamo poi di non seguire chi ci promette perdite eccessive di peso, o che ci consigliano rimedi particolari o alternati per disintossicarsi.

Prima di cambiare o di assumere qualsiasi cosa che non rientri nella nostra routine chiediamo sempre il parere al nostro medico curante.

Dieta depurativa: schema di esempio per tornare in forma

Non esiste una dieta ideale che vada bene per tutti, ma questo calendario dell’alimentazione con il giusto apporto di vitamine, minerali e antiossidanti può essere una buona linea guida per disintossicarsi dalle abbuffate, ritrovare l’equilibrio fisico e sgonfiare la pancia.

Colazione

Il caffè, così come l’alcol, potrebbe disidratare il corpo creando tra le altre cose tachicardia, alterazione dei ritmi del sonno e astinenza, per questo il nostro consiglio è non esagerare e, nel caso dell’alcol, fare una pausa di quasi un mese! Nel vostro gennaio alcol free potreste cominciare la giornata con una colazione detox abbondante e sana, bevendo latte di soia oppure caffè d’orzo e mangiando cereali e frutta fresca, che dia il giusto apporto di vitamine e sali minerali, come frutti di bosco (mirtilli, ribes, lamponi) e uno yogurt magro.

Spuntino sano di metà giornata

In inverno, lo spuntino poco calorico di metà mattina se state seguendo una dieta detox dovrà essere a base di frutta o verdura (finocchi, carote, sedano), se non sapete cosa bere a metà giornata potreste preparare un succo d’arancia senza zucchero, oppure una bevanda a base di mela o ancora un centrifugato con sedano, finocchio e zenzero. Sono consentite salse light, purché siano preparate con ingredienti leggeri (come la maionese senza uova e latte, preparata con latte di soia e olio extravergine di oliva, oppure l’hummus o una salsa di avocado);

Pranzo detox (a casa o in ufficio)

A pranzo, la dieta disintossicante dopo le feste prevede primi piatti a base di riso, legumi e tuberi (ceci, lenticchie, piselli, fave, patate) da insaporire con salse light e olio extravergine di oliva. Per un po’, potreste rinunciare alla pasta ed evitare il glutine o i grassi cattivi (come burro e grasso vegetale) e preparare un buon passato di verdure, una vellutata light o il brodo vegetale fatto in casa. Se non sapete cosa mangiare al posto del pane scegliete gallette di riso integrale o snack leggeri a base di riso.

Spuntino pomeridiano

Come nel caso dello spuntino di metà giornata durante la mattina, chi segue un'alimentazione detox può spezzare la fame del pomeriggio in modo sano con verdure fresche o frutta di stagione (come le pere) oppure frutta secca (arachidi, mandorle, noci). Spazio a tisane disintossicanti, tè verde e infusi.

Cena detox, ricette ed esempi

Il menu tipo della dieta detox non prevede carne rossa, junk food, panini e salumi. La cena depurativa in inverno può essere a base di pesce al vapore, verdure, zuppe e legumi, carne bianca, insalate (per condire l’insalata potreste usare il limone o l’aceto di mele al posto dell’aceto di vino). Una delle insalate invernali più amate è quella a base di arance e finocchi, con olio, a cui potreste aggiungere dei filetti di salmone affumicato. Le insalate a base di pesce sono perfette: preferite il pesce d’acqua fredda, come sgombro, tonno e sardine.

Cosa mangiare prima di andare a dormire

Lo spuntino di mezzanotte o di tarda serata è un vizio che possiamo concederci dopo giorni di festa e che può anche essere detox. L’ideale è scegliere cibi e alimenti che conciliano il sonno e non rallentano la digestione, come l’avocado e la mela, oppure le carote crude.

Dieta Depurativa: ecco i consigli da seguire

Per questa dieta dobbiamo utilizzare cibi che sono poveri di grassi ma che hanno un grande numero di proteine e che allo stesso tempo sono facilmente digeribili. Nel nostro organismo le scorie vengono tolte tramite i nostri reni ed il fegato, che durante gli eccessi di questi giorni hanno effettuato un lavoro in più.

Le sostanze migliori per il nostro organismo e che possono venire in nostro soccorso per la depurazione sono i vegetali e gli alimenti integrali, ma anche uova e pesce.

Ci sono poi alcuni alimenti, come il carciofo, e il cardo mariano che aiutano in modo importante la nostra funzionalità epatica.

Ricordiamoci poi di bere sempre molto, oltre all’acqua possiamo assumere anche tisane e centrifughe che ci aiutano.

Non è necessario arrivare a fare un digiuno totale o a privarci di alcuni elementi in particolare, ma dobbiamo solamente fare attenzione al rapporto calorico.