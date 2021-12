Dieta: gli alimenti antistress amici del buonumore

Ansia e tensione? Ecco gli alimenti antistress consigliati da introdurre nella vostra dieta

Cosa possiamo fare per controllare o diminuire i livelli di stress?

Le strategie maggiormente efficaci sono : alimentazione, sonno, attività fisica e meditazione; in questo articolo ci occuperemo del primo punto.

Scopriamo i migliori alimenti antistress da introdurre nella dieta per ridurre la tensione e ritrovare il buonumore: frutta fresca, frutta secca, Omega 3 e magnesio.

Il cibo fornisce il carburante necessario per svolgere tutte le funzioni vitali, tuttavia, mentre anticamente l’ingestione di cibo aveva come unico fine la sopravvivenza, oggigiorno è anche, e sopratutto , un atto di convivialità e un modo per stimolare i nostri centri di gratificazione. Gli alimenti non sono tutti uguali e alcuni di questi sono maggiormente indicati per espletare tale funzione

Gli alimenti antistress amici del buonumore

Lo stress e l’ansia possono essere combattuti anche a tavola scegliendo i giusti alimenti. Durante la giornata, con degli snack sani e sfiziosi si possono recuperare le energie e ritrovare il buon umore per affrontare al meglio i piccoli momenti di tensione della giornata. Negli alimenti antistress non possono mancare le vitamine del gruppo B, acido folico, Omega 3 e zinco per mantenere costanti i livelli di zucchero nel sangue. Vediamo quali sono i migliori cibi e bevande antistress da mangiare durante i pasti principali, ma anche come spuntino.

Gli alimenti antistress amici del buonumore

CEREALI INTEGRALI E LEGUMI

Sono Alimenti ricchi di preziosi sali minerali, particolarmente di Magnesio , microelemento essenziale in quanto è cofattore di numerose reazioni biochimiche.

Ma qual è il legame del Magnesio con il sistema nervoso?

Il magnesio è in grado di migliorare l’equilibrio psichico, apportando un senso di tranquillità attraverso un’azione rilassante, non a caso , è spesso somministrato attraverso un’integrazione mirata nei soggetti che avvertono un senso di agitazione e stanchezza mentale.

Le altre qualità dei cereali sono perlopiù attribuibili alle loro proprietà organolettiche: il loro sapore dolciastro, genera energia e sensazione di piacere e allo stesso tempo riducono il senso di fame, soprattutto se masticati lentamente. Ovviamente ci riferiamo al cereale in chicco (riso integrale, riso venere, riso rosso, pasta di farro, orzo, farro in chicco, avena ecc) da non confondere con le farine bianche raffinate utilizzate per la produzione di prodotti dolciari e prodotti da forno. Cereali e legumi sono inoltre ricchi di Triptofano amminoacido essenziale che stimola la produzione di Serotonina.

CIOCCOLATO

Il cioccolato fondente ( almeno 70%) oltre ad essere piacevole al palato è in grado di stimolare il rilascio di Serotonina. La serotonina è un neurotrasmettitore presente nel sistema nervoso centrale e gioca un ruolo essenziale nella regolazione del sonno, dell’umore, nel consolidamento della memoria e nei processi di apprendimento. Inoltre, adeguati livelli di serotonina aiutano a riposare bene, perché stimola a sua volta la sintesi della melatonina, un altro ormone essenziale per la regolazione del ritmo circadiano del sonno. La serotonina permette inoltre di calmare l’ansia attraverso la riduzione del cortisolo, ormone dello stress.

PESCE

Il pesce è rinomato per le proprietà benefiche che esercita nei confronti dell’apparato cardiovascolare , in quanto è in grado di regolare i livelli di lipidi nel sangue e di contrapporsi alla formazione della placca ateromatosa , responsabile di ictus e infarto del miocardio. Tuttavia , molti studi hanno evidenziato l’importanza degli acidi grassi polinsaturi omega 3 anche nei confronti di patologie neurodegenerative e sindromi depressive. Non a caso, infatti, nei Paesi in cui viene fatto un maggior consumo di pesce, i disturbi dell’umore sono meno frequenti. Gli acidi grassi polinsaturi sono in grado di stabilizzare l’umore e migliorare la funzione cognitiva. Tra i pesci maggiormente ricchi di omega 3 menzioniamo merluzzo, sgombro, acciughe, sardine e salmone.

FRUTTA SECCA

Anche la frutta secca rientra tra i cibi alleati per il buon umore,tale effetto viene esplicato ancora una volta dal magnesio e dalla Serotonina. Le linee guida suggeriscono un consumo di frutta secca pari a 30 gr al giorno, da consumare preferibilmente tra colazione e spuntino.

Questi sono solo alcuni degli elementi che potrebbero concorrere nel buon umore. Occorre tuttavia sottolineare che, non è il singolo alimento a espletare una funzione, ma il loro insieme. Per questo motivo solo alimentandoci correttamente possiamo favorire la sinergia tra i diversi alimenti e mantenerci in salute con gusto.

Bevande antistress

Infine, ecco qualche consiglio su cosa bere. Prima di andare a dormire preparatevi una tisana rilassante con camomilla, verbena o passiflora.

A metà mattina, invece, preparate un infuso energizzante al tè nero o verde per ridurre lo stress.