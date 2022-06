Dieta: i frullati dimagranti per eliminare i grassi

Se sei a dieta aiuta il tuo corpo a bruciare grassi più velocemente con i frullati, usando questi tre ingredienti che non devono mai mancare se vuoi dimagrire bene e in fretta.

Oggi parliamo di frullati che fanno dimagrire. Girano moltissimi articoli in cui se ne elencano proprietà miracolose e benefici, che comprendono crine più setoso, annullamento delle borse sotto gli occhi e… la perdita di adipe

Quando arriva l’estate si trascorre più tempo all’aria aperta, ci si scopre di più e quindi si mette in mostra il fisico dopo un inverno in cui siamo stati coperti da giacche e piumini. Con il caldo è arrivato anche il tempo di costumi da bagno e non tutti si sentono a proprio agio a causa di qualche rotolino di troppo.

Come fare allora per ovviare agli eccessi della stagione fredda? Ecco la soluzione, i frullati dimagranti con tre ingredienti facilissimi. La natura ci viene sempre in aiuto per migliorare le funzioni del nostro organismo. Con le vitamine, i sali minerali contenuti in frutta e verdura sono tantissimi i benefici che si possono ottenere abbinando con un pizzico di furbizia alcune varietà specifiche. In questo modo infatti sfrutterà al massimo le proprietà di alcuni prodotti della terra riuscendo a massimizzare gli effetti positivi sulla vostra linea.

Come funziona?

La dieta dei frullati punta su una percentuale molto concentrata di proprietà “bruciagrassi” come stimolatrici del metabolismo o depurative che, unite alla sazietà provocata dal bicchierone di frullato, aiuterebbe a dimagrire. Si possono bere al mattino a stomaco vuoto per accelerare cose buone come antiossidanti e vitamine, oppure a pranzo o cena.

Riattiva Il Metabolismo con i Succhi e i Frullati brucia grassi

Il metabolismo è un meccanismo importante per perdere peso poiché rappresenta l’insieme dei processi che trasformano in energia le calorie ingerite. Mantenerlo pienamente efficiente significa quindi ridurre il rischio di ingrassare. A volte, invece, il metabolismo rallenta, fatica a smaltire le calorie e diventa più difficile eliminare i chili in eccesso, pur mangiando poco.

Ecco quindi che, quando ciò si verifica, è necessario riattivare i meccanismi brucia grassi per aiutare l’organismo a smaltire più calorie.

Frutta fresca e ortaggi, come pompelmi, pesche, limoni, arance e frutti tropicali sono i primi alleati anti adipe che non possono assolutamente mancare tra gli ingredienti dei tuoi frullati e centrifugati brucia grassi.

Dieta: i frullati dimagranti per eliminare i grassi

Vediamo subito insieme quali sono questi tre ingredienti per frullati deliziosi con cui aiuterai la tua dieta ad essere veramente efficace. Il primo frutto di stagione che si rivelerà un vero e proprio toccasana per la linea è l’ananas. Dolcissimo, idratante e dissetante ha anche proprietà drenanti e depurative. Ti aiuterà ad espellere i liquidi, con effetti positivi anche sulla ritenzione idrica e la pelle a buccia d’arancia.

Il secondo frutto è quasi un 'sempreverde' perché si trova praticamente in tutti i periodi dell’anno in moltissime varianti. Si tratta della mela, nota per le sue proprietà digestive grazie all’alta quantità di fibre in essa contenute. Questa caratteristica farà in modo di aiutare il tuo organismo ad eliminare le tossine, sgonfiando l’addome e lo stomaco. Eliminando l’aria in eccesso avvertirai subito un senso incredibile di leggerezza ed anche i centimetri del girovita ne guadagnano!

L’ultimo ingrediente portentoso da inserire sempre nei tuoi frullati dimagranti è senza dubbio il limone. E’ un antisettico naturale dotato di una potente qualità brucia grassi. E’ gustoso e dissetante, aumenta la stimolazione del metabolismo, facendo in modo che tu possa bruciare più velocemente le calorie. Se alla dieta ed all’assunzione di freschi e golosi frullati abbinerei anche un po’ di sano movimento ed un’alimentazione equilibrata riuscirai velocemente a raggiungere i risultati che ti sei prefissato e senza effetto yo yo!