Dieta nordica: brucia i grassi e abbassa il colesterolo e la glicemia- menù

Uno studio danese dimostra come il modello alimentare della dieta nordica sia in grado di apportare benefici alla salute simili a quelli della dieta mediterranea. la dieta nordica contiene più alimenti ricchi di acidi grassi insaturi omega tre e omega 6, e meno cibi fonte di grassi saturi di origine animale. Scopri il menù

La dieta nordica è in effetti un piano alimentare sano, non è fatta per dimagrire velocemente, ma per raggiungere il peso forma consumando pasti equilibrati. In effetti è stata concepita da un gruppo di scienziati e nutrizionisti con l’obiettivo di ridurre il consumo di carne e di alimenti processati.

Quando si parla di dieta nordica si fa riferimento al regime alimentare di base dei paesi nordici (Danimarca, Svezia, Norvegia, Islanda, Isole Fær Øer, Finlandia, isole Åland) che prevede il consumo di grandi quantità di pesce, frutta secca e legumi, cereali integrali e bacche. Numerosi studi hanno dimostrato come diete contenenti questi alimenti siano in grado non solo di far perdere peso facilmente (l’alta concentrazione di proteine aumenta il senso di sazietà), ma anche di ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e del diabete di tipo 2 (grazie all’alto contenuto di fibre, proteine e grassi buoni).

Solitamente i medici ed esperti di nutrizione suggeriscono a chi vuole perdere peso o a chi presenta fattori di rischio come l'insulino-resistenza, trigligeridi, colesterolo e pressione sanguigna alti, di seguire la dieta Mediterranea o la dieta DASH (per l’ipertensione), ma in realtà anche questo regime alimentare nordico è indicato poiché presenta caratteristiche molto simili alle due diete precedenti.

Si tratta di un cambio di dieta che può migliorare la glicemia e/o ridurre al minimo il colesterolo. Alcuni ricercatori ritengono che la dieta nordica possa prevenire la comparsa e ridurre il rischio di varie malattie cadiovascolari e obesità.

Dieta nordica: quali sono gli alimenti ammessi e quali no

Gli alimenti ammessi (in proporzione maggiore) nella dieta nordica sono:

la frutta in generale, i frutti di bosco, i legumi, patate, barbabietole, carote, cereali integrali e cereali in genere, frutta secca, semi, pesce grasso, latticini a basso contenuto di grassi, erbe e spezie

Cibi da consumare con moderazione sono:

uova (non industriali)

formaggi

yogurt

frutti di mare

Gli alimenti che dovrebbero essere consumati solo ogni tanto sono:

la carne di maiale e la carne rossa in generale

Gli alimenti vietati sono: zucchero, bibite zuccherate, alimenti a base di carne industriali, fast food

tutti gli alimenti industriali (biscotti, dolci, snack)

Dieta nordica: brucia i grassi e abbassa il colesterolo e la glicemia- esempio di menù giornaliero (duemila calorie)

Prima colazione

Yogurt magro, 200 ml

Frutti rossi, trenta grammi

Toast di segale, due fette

Formaggio magro, venti grammi

Pranzo

Trancio di tonno o salmone, 140 grammi

Olio di canola, 30 ml

Patate al forno, 150 g

Erbe fresche

A merenda

Pane integrale ai semi di lino, due fette

Una mela

Venti grammi di noci

Marmellata senza zuccheri aggiunti, 10 g

A cena

Un etto di lenticchie rosse

Grano Bulgur, 50 g

Centoventi grammi di uva