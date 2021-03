Dieta settimanale per dimagrire 5 kg

Questa dieta veloce ci permetterà di perdere 5 chili in una settimana. Prima di iniziare una dieta mirata per perdere 5 chili in soli 7 giorni è indispensabile chiedere consiglio a un nutrizionista esperto, in quanto si tratta di un regime alimentare sbilanciato che può andare ad alterare la corretta attività del metabolismo. In particolare vi sono alcuni consigli alimentari di carattere generale da tenere presenti.

In questa settimana di dieta andranno evitati gli alimenti confezionati e già pronti che contengono carboidrati raffinati, insaccati in genere, grassi saturi e dolci. Al posto dei carboidrati raffinati possiamo scegliere quelli integrali, sia pure sempre senza esagerare. Da prediligere invece la verdura e la frutta, quest'ultima è consigliabile assumerla lontano dai pasti ed è da preferirsi quella meno calorica quindi andranno evitate banane, uva e cachi. Per aumentare il senso di sazietà possiamo consumare i cibi che contengono le proteine facendo un giusto mix tra proteine animali e vegetali. Non trascuriamo la corretta idratazione dell'organismo, per cui beviamo almeno 2 litri di acqua al giorno che eventualmente possiamo integrare con le tisane e centrifugati di verdura.

Da sottolineare che è importante non saltare i pasti e non mangiare fuori orario. Da evitare ovviamente le bevande gasate e zuccherate. Il sale è da usare con moderazione in quanto il sodio è già contenuto nella maggior parte degli alimenti che consumiamo quotidianamente. Per facilitare l'attività metabolica è bene affiancare alla dieta una attività fisica che ci aiuta a bruciare le calorie che assumiamo con i pasti. Una passeggiata a passo svelto di almeno 30 minuti al giorno va più che bene per mantenere attivo il metabolismo.

Perdere 5 kg in 7 giorni: menù settimanale

Si tratta di un regime dietetico ipocalorico che può essere seguito solo per un periodo limitato di tempo. Inoltre a metà mattina e a metà pomeriggio possiamo fare uno spuntino alternandoci con frutto, un vasetto di yogurt magro e una manciata di frutta secca. Come spuntino a metà mattina potete optare per uno yogurt e una spremuta di frutta, nel pomeriggio uno yogurt e un frutto a scelta.

Primo giorno

Colazione: una tazza di latte scremato o caffè o tè senza zucchero con cereali integrali e 2 fette biscottate con della marmellata e un frutto.

Pranzo: riso integrale condito con un filo d’olio e verdure o comunque sughi leggeri.

Cena: carne bianca ad esempio petto di pollo ai ferri oppure pesce con contorno di verdura ad esempio spinaci lessati.

Secondo giorno

Colazione: una tazza di tè verde oppure una tazza di latte scremato con 3 fette biscottate integrali con della marmellata.

Pranzo: insalata mista di ceci e verdure più un panino integrale.

Cena: pesce spada oppure platessa al vapore con verdura cruda o cotta e panino integrale.

Terzo giorno

Colazione: una tazza di latte scremato oppure un bicchiere di tè verde accompagnati da 3 fette biscottate oppure con 4 biscotti secchi con della marmellata.

Pranzo: 80 grammi di bresaola con limone, verdure crude a scelta oppure due uova sode con verdure grigliate.

Cena: insalata con pollo o tacchino grigliato.

Quarto giorno

Colazione: una tazza di latte scremato oppure un bicchiere di tè verde con cereali integrali più caffè senza zucchero.

Pranzo: un piatto di pasta integrale condita con un cucchiaio di olio extravergine di oliva e e verdure.

Cena: petto di pollo oppure pesce al vapore e insalata di carote e lattuga.

Quinto giorno

Colazione: una tazza di latte scremato con 2 fette biscottate integrali oppure del tè verde con 4 biscotti secchi.

Pranzo: una zuppa di cereali integrali e verdure, oppure una insalata a scelta.

Cena: insalata di pomodori che potete accompagnare con una mozzarella light.

Sesto giorno

Colazione: una tazza di latte scremato con 4 biscotti secchi più del caffè senza zucchero.

Pranzo: insalata con tonno al naturale accompagnato da verdure crude a vostra scelta.

Cena: carne magra ad esempio petto di pollo alla griglia accompagnato da verdure.

Settimo giorno

Colazione: una tazza di latte scremato oppure un bicchiere di tè verde accompagnato da 3 fette biscottate integrali spalmate con della marmellata.

Pranzo: un panino integrale con bresaola e verdure a scelta.

Cena: pesce al cartoccio accompagnato da verdure crude o cotte a vostro piacere.