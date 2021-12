Aceto: tutti gli incredibili usi e benefici

L’aceto di mele è un prodotto assai amico della salute. In effetti ci può dare una mano a prevenire e a combattere diverse malattie. L’aceto non serve solo per condire gli alimenti, ma questo lo avrete già capito da molto tempo. L’aceto di mele è un alimento che ha origini antichissime. Alcune fonti ci riportano nell’Antica Grecia dove addirittura Ippocrate ne aveva scoperto le virtù. L’aveva definita una bevanda dagli effetti curativi, da impiegare, ad esempio, in caso di piaghe o problematiche dell’apparato respiratorio.

Ora è necessario, però, sgombrare immediatamente il campo da una convinzione che da sempre accompagna questo alimento. L’aceto di mele non è soltanto un semplice condimento da versare sui nostri alimenti, ma è un vero elisir del benessere perché è un formidabile alleato per il nostro organismo ed in più aiuta a mantenersi in forma e a perdere i chili in eccesso.

È un prodotto che si può usare anche per togliere i cattivi odori, per pulire varie cose all’interno della casa. Forse quello che non sapete è il fatto che i suoi usi non si limitano soltanto a questo.

Infatti, può essere usato anche su viso e corpo, sui capelli e non solo, come trattamento di bellezza. Questo prodotto ha degli incredibili benefici. Del resto, non fa meraviglia che sia così, dato che è ricco di vitamine, sali minerali e pectine.

L’aceto di mele: brucia i grassi e abbassa la glicemia e disintossica

L’aceto di mele è un ottimo alleato, lo ricordiamo, per perdere peso perchè brucia le calorie e aumenta il metabolismo. È ottimo per combattere alcuni disturbi, come la diarrea, i gas in eccesso, il reflusso acido mandando indietro gli acidi dello stomaco. Non solo, ma aiuta a prevenire i crampi, l’osteoporosi, i calcoli renali, infezioni urinarie. Può aiutare anche in caso di malattie più gravi, come la demenza, l’Alzheimer, colesterolo e pressioni alti.

Utilissimo per le allergie stagionali e anche per diminuire il mal di gola, può essere usato anche come deodorante naturale applicandolo sotto la doccia in modo da tenere lontano l’odore di sudore dalle ascelle. Ma potete usarlo sui piedi per funghi e verruche, sul viso per curare l’herpes.

L’aceto di mele: 5 motivi per consumarlo

Uno. Migliora la digestione

Nei casi di cattiva digestione il mix acqua e aceto di mele può rivelarsi un vero toccasana. Basta diluire un cucchiaio di aceto di mele in un bicchiere d’acqua e bere il tutto a digiuno prima dei pasti.

La combinazione aceto-acqua sembra infatti possa aiutare a digerire meglio, così almeno afferma una ricerca pubblicata su BMC gastroenterology.

Due. Contrasta il mal di stomaco

Pare che questo prodotto possa dare sollievo contro il bruciore di stomaco. Quanto meno, questo è quanto afferma uno studio pubblicato sul Journal of Environmental and Public Health. Occhio, però, perché in quanti soffrono di ulcera cronica l’aceto di mele può essere controproducente. In questi casi va opportunamente diluito.

Tre. Tiene sotto controllo i batteri intestinali

Gli acidi malico e acetico, che compongono questo prodotto, possono essere molto d’aiuto per la salute della flora intestinale. L’aceto di mele è antibatterico e antimicotico. Sembra perfino in grado di prevenire infezioni come quella, comunissima, provocata dalla candida, che spesso attacca pure l’intestino.

Quattro. Rinforza il sistema immunitario

Questo effetto pare sia attribuibile all’acido malico, che funge da protettore contro virus e batteri.

Cinque. Aiuta a regolare gli zuccheri nel sangue

L’acido acetico pare sia responsabile dell’efficacia dell’aceto di mele nell’abbassare la glicemia. Alcune ricerche abbastanza recenti, inoltre, dicono che l’aceto sarebbe in grado di migliorare il rilascio dell’insulina.