L’app di due 17enni che legge il frigo e consiglia la ricetta

Quello dello spreco alimentare è un problema ricorrente negli ultimi tempi. Per risolverlo, due diciassettenni di Massa Lubrense, in provincia di Napoli, hanno realizzato Cucinalo. L’applicazione di Matteo Morvillo e Amedeo Valestra è nata proprio per combattere lo spreco alimentare e rivoluzionare il mondo della cucina, consigliando alle persone ricette facili e veloci. Per realizzare il progetto, i ragazzi hanno contato sulle proprie finanze e hanno dato vita a un’applicazione che ha l’obiettivo di vincere una delle sfide più grandi della società attuale. Vediamo insieme come è nata l’idea di creare Cucinalo e come funziona l’app.

L’app Cucinalo serve a risolvere una problematica ingente degli ultimi tempi, che ha un impatto negativo non solo dal punto di vista economico, ma anche ambientale. Le tonnellate di cibo che vengono annualmente gettate nella spazzatura contribuiscono, infatti, all’inquinamento e allo spreco di risorse naturali. L’intento di Cucinalo è, dunque, quello di promuovere uno stile di vita sostenibile e consapevole. L’app è in grado di leggere gli ingredienti presenti nel frigorifero e consigliare all’utente delle ricette facili, che evitino che si sprechino degli alimenti.