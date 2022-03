Come sgonfiare la pancia con una tisana digestiva, diuretica e antinfiammatoria: è ottima contro colesterolo e trigliceridi, regola anche glicemia e pressione, scopri la ricetta

Il senso di gonfiore alla pancia è tra i più comuni e può derivare da tanti fattori, ma fortunatamente esistono delle tisane anche fai da te per sgonfiare la pancia. La tisana di alloro ha un sapore gradevole, è semplicissima da realizzare ed è l'ideale per contrastare i più comuni disturbi invernali come tosse, influenza e raffreddore. I principi attivi contenuti nelle foglie di questa pianta mediterranea - considerata sacra durante l'antichità classica, quando simboleggiava virtù come sapienza, gloria e vittoria - consentono inoltre di migliorare la digestione e il corretto funzionamento dell'intero apparato gastrico.

Ricetta della Tisana digerente e sgonfia pancia

Basteranno soltanto 3 ingredienti e potrai preparare una tisana digerente e sgonfia pancia: basterà una sola tazza per sentire i benefici.

Il gonfiore alla pancia e la pesantezza addominale sono fastidi che accomunano molti di noi senza distinzioni di età, tanto che circa il 10-13% della popolazione ne soffre. Può colpire soggetti senza particolari problemi di salute (in questo caso si parla di gonfiore funzionale); spesso compare nelle donne in menopausa per via del naturale rilassamento del tessuto addominale e del rallentamento del metabolismo; così come può presentarsi in persone con patologie gastrointestinali (come gastroenterite, colite, diverticolite, ecc.) o in chi presenta intolleranze al lattosio o al glutine, che come abbiamo visto nell’articolo su integrazione e celiachia, dovrà impegnarsi per assorbire tutti i nutrienti necessari attraverso una corretta dieta senza glutine.

I fattori che determinano questa sensazione di gonfiore alla pancia sono numerosi e causano nella maggior parte dei casi flatulenza, dolori e crampi addominali, diarrea e stipsi, fino alla più seria sindrome del colon irritabile.

Ma cos’è che fa gonfiare la pancia come un palloncino?

Tra le cause principali vi è di certo l’aumento anormale dei volumi dello stomaco e dell’intestino dovuto all’introduzione smisurata di liquidi, solidi o più spesso gas. Per questo è molto importante, ancora una volta, prestare particolare attenzione alla propria dieta alimentare. Molto spesso problemi digestivi, intolleranze o allergie alimentari, possono provocarci non pochi disturbi. Tutto questo, non inciderà soltanto sul nostro apparato digerente, ma ci farà sentire gonfi, appesantiti e con un macigno sullo stomaco.

Con questa tisana Tisana digerente e sgonfia pancia: ti bastano appena 3 ingredienti

Già nei giorni normali, quando l’ansia e lo stress si fanno sentire, delle deliziose e calde tisane, saranno perfette per calmare i fastidi provocati dalla forte agitazione. E se invece facciamo fatica a digerire un pranzo o una cena e ci sentiamo incredibilmente gonfi? Scoprite la ricetta della tisana davvero magica. Soltanto 3 ingredienti per preparare un infuso dagli effetti benefici davvero straordinari. Ne basterà anche una sola tazza e vedrete subito la differenza. Diventerà la vostra coccola preferita e ogni occasione sarà buona per poterla gustare.

È questa la ricetta della tisana sgonfia pancia che si deve assolutamente provare

Come dicevamo prima, sono davvero tante le occasioni in cui una tazza di tisana calda ha risolto parecchi problemi, proprio come questa che aiuta a conciliare il sonno. Quella che invece vogliamo mostrarvi oggi, sarà perfetta ogni qualvolta abbiamo problemi digestivi e pancia gonfia. Basteranno pochissimi minuti e soltanto 3 ingredienti per una tisana davvero ‘magica’.

tisana sgonfia pancia

Preparare questa tisana sgonfia pancia sarà davvero semplicissimo, gli ingredienti che vi serviranno sono:

500 ml di acqua

1 buccia di limone

Succo di 1 limone

3 foglie di alloro

Le proprietà dell’alloro sono davvero incredibili, così come i suoi utilizzi. Uno ve lo abbiamo già svelato in questo nostro articolo precedente.

Oggi invece useremo l’alloro per creare una tisana sgonfia pancia davvero deliziosa. Vediamo subito come dovrete procedere:

Prendete un pentolino e riempitelo con 500 ml di acqua

Ponetelo sul fuoco e accendete la fiamma

Ponete al suo interno l’alloro e la buccia di un limone (meglio se biologico)

Portate ad ebollizione e lasciate bollire per circa 10 minuti

Filtrate il tutto e aggiungete del succo di limone e bevete la vostra incredibile tisana digestiva per sgonfiare la pancia.

Preparate questa tisana quando vi sentite particolarmente gonfi e appesantiti e sentirete subito la differenza. La prospettiva di mettersi comodi con la coperta, la propria serie tv preferita, le luci spente e la propria tisana sgonfia pancia preferita è sicuramente più allettante di quella di sentirsi sprofondare dalla pesantezza. Ma come sempre ricordiamo che questi trucchi per sgonfiare l’addome funzionano solo se ci si impegna anche con una dieta bilanciata e un po’ di attività fisica!