16 ottobre, 14 morti Covid in Italia, solo 2 in Sicilia, effetto green pass

Altalena, comunque al ribasso, dei dati sull’andamento della pandemia in Sicilia. Secondo il bollettino covid del 16 ottobre del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore, in Sicilia sono stati diagnosticati 266 nuovi contagi (ieri erano 183) ma quasi la metà sono stati registrati nel Catanese con 12.951 tamponi (ieri 15.066) con un tasso di positività che passa dal 1,21% al 2,05%.

Anche il dato degli ospedali dà segnali confortanti: dopo molte settimane il numero delle persone ricoverate scende sotto quota 300: in tutti ce ne sono 293 (fino a ieri erano 302) delle quali 250 in area medica (erano 259) e 43 in terapia intensiva (come ieri) ma senza nuovi ingressi. I morti sono stati 2 e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 6.935.

I guariti sono stati 507 e così le persone attualmente positive in Sicilia scende a 7.727 dei quali 7.434 in isolamento domiciliare.

LE PROVINCE. Palermo: 84.149 casi complessivi dall'inizio della pandemia (17 nuovi casi), Catania: 76.390 (121), Messina: 34.441 (38), Siracusa: 23.862 (44). Trapani: 19.849 (7). Ragusa: 19.848 (6). Caltanissetta: 17.890 (11). Agrigento: 17.430 (18). Enna: 9.326 (4).

IN ITALIA. Sono 2.983 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.732. Sono invece 14 le vittime in un giorno, in rilevante calo rispetto alle 42 di ieri.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 78.071, con un calo di 451 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.715.464, i morti 131.517. I dimessi e i guariti sono invece 4.505.876, con un incremento di 3.419 rispetto a ieri.

Ancora molto alto il numero di tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia: sono 472.535 secondo i dati del ministero della Salute, in lieve calo rispetto al record di ieri quando furono 506.043. Il tasso di positività è allo 0,6%, pressoché stabile rispetto allo 0,5% di ieri.

Sono 352 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 5 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 12 (ieri 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.371, rispetto a ieri sono 74 in meno.