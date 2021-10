Alluvione, Catania è sott'acqua. VIDEO

Catania - Venezia? No, Catania. La via Etnea si presenta come un vero e proprio fiume in piena, con l’acqua che scorre tra le vie della città.

Violento nubifragio a Catania dove piove a dirotto da parecchie ore. Una poggia intensa che ha allagato la città provocando fortissimi disagi ai cittadini soprattutto agli automobilisti ritrovatasi a guidare in fiumi in piena.

La Circonvallazione è andata in tilt con l’acqua che ha raggiunto e superato i marciapiedi, auto in panne o costrette a rallentare. In tanti, a causa dell'acqua arrivata fino allo sportello, hanno preferito abbandonare l'auto.

Un forte temporale che sta mettendo in ginocchio la città con decine di chiamate ai Vigili del Fuoco per allagamenti, smottamenti, auto in difficoltà. Famiglie e automobilisti sono stati soccorsi dalla Protezione civile regionale e da associazioni di volontari a causa di un nubifragio che sta colpendo la città e la provincia.

Mezzi anfibi e canoe

I pompieri stanno intervenendo con mezzi anfibi, mentre a Sigonella alcuni soccorsi stanno avvenendo in canoa.