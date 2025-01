Botti di Capodanno: a Napoli turista 28enne ferito da colpi di pistola

Napoli - I feriti a Capodanno sono almeno 46 secondo un primo bilancio ancora parziale. Tra Napoli e provincia sono 36 feriti, tra i quali otto minorenni di cui cinque sotto i 12 anni, nessuno in gravi condizioni. Due persone, sempre a Napoli, sono state ferite da colpi di proiettile sparati in aria per festeggiare: si tratta di una ragazza di 23 anni, curata in ospedale e già dimessa, e un turista di 28 anni proveniente dall'Arabia Saudita in terapia intensiva per un polmone perforato (ma non è in pericolo di vita). Otto feriti anche nel Salernitano, in due hanno perso la mano.

In provincia di Lecce i feriti accertati sono sei, dovuti allo scoppio di petardi. Ad Andria è esplosa una pistola a salve ed è rimasto ferito un bambino di sei anni. Tre i feriti in provincia di Taranto: si tratta di tre uomini adulti, il primo ha riportato ustioni a mani e gambe, il secondo alla mano destra e il terzo a mento e labbra.

Sono stati 882 gli interventi complessivi dei vigili del fuoco in tutta Italia per i festeggiamenti di Capodanno, 179 in più rispetto allo scorso anno. Il numero maggiore in Lombardia, 142, poi in Emilia Romagna 109, Veneto e Trentino Alto Adige 103, Campania 99, Lazio 70, Toscana 70, Piemonte 65, Liguria 61, Puglia 40, Friuli 38 Venezia Giulia 38, Marche 26, Sicilia 25, Calabria 13, Umbria 8, Abruzzo 7, Basilicata 3, Molise 3, nessuno in Sardegna.