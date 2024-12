Neve mercantile detenuta al porto di Pozzallo perchè insicura

Pozzallo - Nella giornata di lunedì 30 dicembre, il Nucleo Port State Control della Capitaneria di Porto di Pozzallo ha emanato un provvedimento di fermo amministrativo a carico di una nave "General Cargo" battente bandiera turca. L’unità, con una stazza lorda di circa 3500 tonnellate, una lunghezza di quasi 100 metri e costruita nel 1989 è giunta nel porto di Pozzallo per operazioni commerciali. Nel corso dell’ispezione, sono state rilevate tredici non conformità, di cui sei considerate tali da motivare la detenzione della nave. Le principali irregolarità hanno riguardato la prevenzione e la lotta agli incendi nonché la gestione complessiva della sicurezza a bordo.

La nave non potrà quindi lasciare il porto fino a quando tutte le criticità non saranno risolte e le condizioni di sicurezza ripristinate, previa una nuova ispezione da parte degli ispettori del Nucleo Port State Control. L’attività si inserisce nel quadro delle verifiche previste dalle principali Convenzioni Internazionali applicabili alle navi mercantili impegnate in viaggi internazionali.