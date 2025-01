Catania, donna aggredisce i santari del Policlinico

Catania - Stanca di aspettare al pronto soccorso, ha iniziato a dare in escandescenze fino ad aggredire fisicamente un infermiere. L’episodio è avvenuto ieri mattina intorno alle 8 al policlinico “Rodolico” di Catania. Sul posto è subito intervenuta la polizia del posto fisso nel presidio ospedaliero e subito dopo gli agenti del commissariato Borgo-Ognina che hanno fermato l’autrice dell’aggressione, una 45enne ora agli arresti domiciliari.

Non sembrerebbero gravi le condizioni dell’infermiere, con solo una contusione. All’origine dell’aggressione ci sarebbe un supposto ritardo nell’effettuazione di un esame di controllo in ambulatorio dopo la presa in carico dal reparto emergenze, che sarebbe però avvenuta intorno alle 7.30. Pochi minuti dopo quindi la reazione violenta.