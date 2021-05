Covid, 10 morti in Sicilia il primo maggio

Ragusa - Tornano a salire i casi di Covid in Sicilia. Sono 1.000 i nuovi contagi da coronavirus nell'Isola secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, mille nuovi casi su 27.029 tamponi processati dal sistema sanitario regionale, con una incidenza del 3,7% leggermente in rialzo rispetto a ieri, quando i nuovi casi erano stati 861 su 28.145. Dieci i morti delle ultime 24 ore (ieri erano stati 19).

C'è quindi un lieve peggioramento rispetto a ieri se si guarda al numero giornaliero delle nuove infezioni da Sars-CoV-2, ma dil rovescio della medaglia è che gli ospedali registano invece una diminuzione dei ricoveri ordinari (anche si ci sono due pazienti in più in Terapia intensiva), mentre come detto c'è un riduzione delle vittime.

Con i nuovi 1.000 casi registrati oggi il numero degli attuali positivi in Sicilia - in virtù anche di guarigioni e decessi - è oggi di 24.773 (ieri erano 24.896), di cui 23.470 in isolamento domiciliare (ieri erano 23.559), 1.136 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (ieri erano 1.172) e 167 ricoverati gravi in reparti di Terapia Intensiva (erano 165) con 9 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 8).

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 209.487 (ieri erano 208.487), le guarigioni sono 175.825 con ben 1.113 pazienti dimessi o dichiarati guariti dalle Asp nelle ultime 24 ore, mentre le vittime con le odierne 10 sono arrivate a 5.420.

A livello provinciale, oggi è Palermo la città che tiene maggiormente in apprensione le autorità sanitarie regionali. Sulle 1.000 totali sono 357 le infezioni da Sars-CoV-2 registrate a Palermo e provincia nelle ultime 24 ore, poi c'è Catania con 193 casi, quindi Siracusa con 106, Ragusa con 102, Messina con 93, Agrigento con 60, Caltanissetta con 51, Trapani con 14 ed Enna con 24.