Covid Sicilia, Covid, 22 febbraio: 412 nuovi casi e 19 morti

Ragusa - Sono stati 412 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. I morti sono stati invece 19 e il numero complessivo sfonda così quota 4 mila attestandosi a 4.018 vittime siciliane del virus. Il dato è del tutto simile a ieri quando i nuovi casi sono stati 411 e i morti 18. I dati sono contenuti nel bollettino del 22 febbraio del ministero della Salute.

Calano piano, ma calano anche i ricoverati negli ospedali siciliani: attualmente le persone ricoverate sono 985 (ieri erano 989), 142 dei quali in rianimazione (ieri erano 143) e 843 in area medica (ieri erano 846). I guariti sono stati 206 e dunque il numero degli attuali positivi torna a crescere: sono 29.367 (dei quali 28.382 in isolamento domiciliare).

Il numero dei tamponi processati è stato di 18.558 e dunque il tasso di positività in Sicilia si attesta sul 2,2 (in leggero aumento rispetto a ieri quando era del 2%).

LE PROVINCE. Questa la situazione nelle province siciliane:

Palermo: 42.504 casi complessivi dall'inizio della pandemia (236 nuovi casi)

Catania: 41.095 (51)

Messina: 19.587 (43)

Trapani: 10.552 (7)

Siracusa: 10.336 (33)

Ragusa: 8.256 (12)

Caltanissetta: 6.797 (15)

Agrigento: 5.944 (6)

Enna: 4.331 (9)