Diego Lauria, attesa per la data dei funerali

Acate - Si saprà con molta probabilità solo oggi quando la salma di Diego Lauria, il giovane infermiere acatese dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, deceduto venerdì scorso a causa di un tragico incidente in moto nei pressi di Noto, potrà essere restituita alla famiglia e quindi saranno celebrati i funerali. Il corpo del ragazzo che viaggiava assieme alla compagna L. V., che è stata sottoposta ad alcuni delicati interventi chirurgici al “Cannizzaro” di Catania, si trova ancora all’obitorio dell’ospedale “Trigona”, in attesa dell’autopsia che potrebbe anche non essere più disposta dagli inquirenti. Continuano intanto, ininterrottamente, sia sui social che personalmente, le manifestazioni di vicinanza alla famiglia, sempre più sentite e commoventi col trascorrere dei giorni e del lungo strazio. Prima di lavorare al Pronto Soccorso di Vittoria.

Diego Lauria, si era fatto apprezzare per la sua professionalità e la sua umanità alla Comunità Terapeutica Assistita “Villa Marta” di Ragusa. Così lo ricordano i colleghi e gli amici : “Certe notizie purtroppo non puoi rimandarle al mittente. Le nostre strade professionali e personali si sono "sfiorate" per qualche anno. Abbiamo avuto la possibilità di "toccarci" dentro e di sentire la tua "vibrazione", trascorrendo momenti di condivisione a volte dettati dalle sfide che il nostro lavoro ci riserva altre invece dettati dalla leggerezza che in certe occasioni abbiamo vissuto insieme a te. Ci lasci il senso delle relazioni Dieghito, ci lasci la pienezza della tua essenza, ci lasci il tuo "profumo"...continuerai ad essere sempre protagonista nei nostri brindisi. Prosit Dieghito..buon viaggio. I tuo colleghi/amici della CTA Villa Marta di Ragusa”.

E anche gli ospiti della struttura lo ricordano con affetto : “Caro Diego, eri pronto a difendere chi era in difficoltà. Perché ti sei sempre imposto per le cose giuste”.