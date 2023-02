Incidente mortale a Rosolini, muore vittoriese Diego Lauria, 30 anni

Rosolini - Un uomo di 30 anni, Diego Lauria, di Vittoria è morto in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 115 tra Rosolini e Noto. Il trentenne, che era in sella ad una motocicletta insieme ad una donna, rimasta gravemente ferita, ha avuto un impatto, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, contro una macchina, una Fiat alla cui guida c’era una donna di 72 anni.

Lo schianto è stato violento, l’uomo è deceduto poco dopo, la ragazza, invece, è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, i mezzi sono stati posti sotto sequestro per consentire alle forze dell’ordine di comprendere le traiettorie delle moto e della macchina al fine di stabilire delle responsabilità.