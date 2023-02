Incidente auto-moto, muore un 30enne di Acate, Diego Lauria

Rosolini - Terribile incidente mortale oggi pomeriggio sulla strada statale 115, nel tratto tra Rosolini e Noto. A perdere la vita un giovane di 30 anni, Diego Lauria, originario di Acate. Lauria viaggiava in sella ad una moto insieme ad una ragazza, anch’essa di 30 anni, L. V., originaria di Piazza Armerina, la sua compagna. Il violento impatto è avvenuto con una Fiat Panda condotta da una 70enne. i due giovani a bordo della moto sono stati sbalzati a metri di distanza. Diego Lauria è morto sul colpo, la giovane è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Lauria, che lavorava come infermiere all’ospedale Guzzardi di Vittoria, era un motociclista esperto, amava le due ruote, ma anche altri sport. Era un ragazzo semplice che dedicava buona parte della sua vita al lavoro e che quando era libero da impegni ne approfittava per gite fuori porta a bordo della sua moto con la sua compagna, anche lei infermiera. A bordo della moto aveva girato mezza Sicilia, ieri naturalmente lui e la compagna indossavano come sempre il casco, ma lo scontro è stato talmente violento che per Diego Lauria non c'è stato nulla fare. Secondo quanto si è appreso, la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale per accertare le cause dell’incidente. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. I rilievi aiuteranno gli inquirenti a capire la dinamica dell’impatto.