Federica, morta a 27 anni dopo aver dato alla luce una bambina

Federica Tarallo morta dopo il parto

Palermo - Federica Tarallo, la donna di 27 anni morta ieri mattina all'ospedale Villa Sofia di Palermo, ha portato avanti la gravidanza fino al settimo mese per consentire alla piccola Rebecca di nascere anche se prematura. Dopo aver perso due gemelli lo scorso anno, Federica non voleva rinunciare a diventare madre.

Giovedì mattina ha partorito d'urgenza la piccola Rebecca. Poco dopo sono iniziate le complicazioni: la ragazza, assistente sociale, è stata intubata e trasferita nel reparto di rianimazione dell'ospedale Villa Sofia. I medici le hanno diagnosticato subito una gravissima emorragia cerebrale. Una situazione non operabile. Il calvario è durato cinque giorni, in cui il marito e i familiari hanno sperato che riaprisse gli occhi. Parenti e amici sono rimasti al capezzale della donna e hanno atteso fino all'ultimo un miracolo. Già da venerdì i medici li avevano avvisati che non c'era più attività cerebrale. Nonostante questo, per cinque giorni sono rimasti tutti aggrappati alla speranza. Fino a martedì sera quando è stato chiaro che il sorriso di Federica era perso per sempre. Ieri dopo l'iter di sei ore dalla morte cerebrale è stato dichiarato il decesso.

Nelle prossime ore il sostituto procuratore titolare del fascicolo conferirà l'incarico per eseguire l'autopsia sulla 27enne. Un esame che servirà a stabilire le cause della grave emorragia cerebrale che ha ucciso Federica. Gli inquirenti cercano anche eventuali nessi con il parto di giovedì scorso e con l'aborto subito nel maggio dello scorso anno. Una delle ipotesi al vaglio è che l'emorragia cerebrale sia una delle conseguenze della gestosi gravidica, la patologia di cui avrebbe sofferto la donna e che provoca l'innalzamento della pressione sanguigna. Una malattia compatibile con l'aborto dell'anno precedente e che potrebbe essere all'origine delle complicazioni che hanno portato alla morte della donna.