Francesco Caruso muore a 22 anni in un incidente, donati gli organi

Taormina - Muore in un incidente stradale a soli ventidue anni e la sua famiglia decide di donare gli organi. Francesco Caruso, di Letojanni a bordo del suo scooter si è scontrato frontalmente con una motocicletta guidata da un trentanovenne di Santa Teresa di Riva. È accaduto sabato pomeriggio, a Spisone, nei pressi di Taormina, all'altezza del Lido "La Caravella", mentre i due viaggiavano in direzione opposta. Francesco stava andando a lavorare. Il ventiduenne è stato subito portato all'ospedale "San Vincenzo" di Taormina e lì è stato ricoverato per oltre ventiquattro ore nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni però sono apparse gravissime sin dal primo momento. Alle 2.45 di questa notte è stata accertata la morte cerebrale del giovane.

I genitori hanno deciso di donare gli organi di Francesco, compiendo un gesto di grande altruismo e generosità. Il ventiduenne, sabato pomeriggio, si stava recando all'hotel "Atlantis Bay" di Taormina dove era stato assunto da poco. Viveva a Letojanni, in paese era molto conosciuto e faceva anche volontariato nel servizio civile comunale, era anche donatore di sangue. E con una donazione è terminata la sua vita.