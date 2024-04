Incidente stradale sulla Palermo-Catania: 7 feriti

Catenanuova - Un incidente stradale si è verificato in prossimità dello svincolo di Catenanuova dell'autostrada Palermo-Catania. Il bilancio è di sette feriti, due dei quali trasferiti in elisoccorso a Caltanissetta e a Catania. Sono intrrvenute quattro ambulanze. Il tratto, in direzione Catania, è stato chiuso per consentire l'intervento dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia stradale, un pulmino, con a bordo alcune persone, il cui numero non è stato possibile ancora definire, è rimasto coinvolto nell'incidente ma non è ancora chiara la dinamica. Non si sa se ci siano altri veicoli coinvolti ma sul posto ci sono anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna per i soccorsi ai feriti.