Bambino di 15 mesi azzannato e ucciso da due pitbull

Eboli, Salerno - Un bambino di 15 mesi è stato azzannato da due pitbull a Campolongo questa mattina ed è morto per le ferite riportate. A quanto si apprende, secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava in braccio allo zio, quando, uscendo di casa, i due cani lo avrebbero azzannato strappandolo letteralmente dalle braccia dell'uomo, rimasto illeso. Nel disperato tentativo di salvare il suo piccolo è rimasta ferita anche la mamma che è tuttora ricoverata in ospedale per le ferite riportate ed è in grave stato di shock. Il fatto è accaduto nel piazzale antistante una villetta a due piani. I cani, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Eboli, sarebbero fuggiti da un cortile attiguo all'abitazione del piccolo, raggiungendo il giardino della villetta della vittima.

La donna, padrona dei cani, non avrebbe sorvegliato i due pitbull e non sarebbe più residente in zona. I sanitari del 118 hanno solo potuto constatare il decesso. Sul caso è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Salerno, che sta vagliando la posizione della donna padrona dei due cani lasciati senza sorveglianza.