Giarratana, l'omicida ha confessato. Rosalba lascia tre figli

Giarratana - Mariano Barresi, pensionato 66enne di Giarratana, ha confessato l'omicidio della cognata. Interrogato dai carabinieri, ha confessato di essere stato lui a uccidere Rosalba dell'Albani, 52 anni, sposata con un brigadiere, mamma di tre figli.

Non è ancora chiaro il movente, se riconducibile a liti familiari e antiche ruggini. La donna accudiva l'anziana madre, al piano superiore dell'abitazione di Barresi, quando questi ha deciso di accoltellarla nel sonno.

Rosalba Dell’Albani era moglie di un brigadiere dei carabinieri in servizio al comando provinciale di Ragusa, e madre di tre figli, di cui uno anch'egli carabiniere in servizio in Calabria, il secondo militare di stanza a Messina, e il più piccolo studente all’istituto alberghiero. Rosalba lavorava all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

"Era una cattolica devota, pregava sempre per la madre che era costretta a letto per una malattia, aveva dedicato la sua vita a lei. Ed è stata uccisa accanto a lei". È così che un’amica parla di Rosalba. "A volte pensava di trascurare la famiglia per lei". Il delitto è avvenuto in una palazzina a due piani abitata da due sorelle della 52enne e dalla madre.

Nel corso dell’interrogatorio sostenuto alla presenza del legale d’ufficio, presso la caserma di Giarratana, dal pm di turno Ferdinando Vadalà insieme al procuratore capo di Ragusa, Fabio D’Anna, e al comandante provinciale dell’Arma, Carmine Rosciano, l’uomo ha ammesso gli addebiti, dichiarando di sentirsi depresso da quando era andato in pensione.