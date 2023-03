Giarratana - Una donna di 52 anni, Rosalba Dell’Albani è stata uccisa a coltellate dal cognato, Mariano Barresi, 66 anni, pensionato, marito di una sorella della donna. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. La vittima era sposata con un brigadiere dei carabinieri. Il delitto è stato commesso la notte scorsa, e pare che la donna sia stata uccisa nel sonno.

La donna è stata trovata morta nella casa in cui accudiva l’anziana madre durante la notte, in via Andrea Costa.