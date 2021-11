Incassava 12 redditi di cittadinanza, il recordman è siciliano

Catania – Con i “furbetti” del doppio reddito di cittadinanza pensavano ingenuamente di aver squarciato un velo sul fenomeno dei sussidi a scrocco, ma la nostra inchiesta del mese scorso è stata notevolmente ridimensionata ieri da un 59enne catanese arrestato dai carabinieri.

L’uomo, attraverso la bellezza di 12 prestanome, era riuscito ad ottenere altrettanti redditi di cittadinanza. Come quasi sempre accade, è stata una perquisizione domiciliare dovuta a sospetti di altra natura a far saltare fuori la dozzina di carte di pagamento elettroniche rilasciate da Poste Italiane per la fruizione dell’rdc.