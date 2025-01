Incendio nello storico pub catanese Nievsky

Catania - In fiamme una scaffalatura e parte della coibentazione del tetto dello storico pub Nievski nella zona della scalinata Alessi dove i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania sono intervenuti con una squadra inviata della Sede Centrale, supportata da un’autobotte di rincalzo. I soccorritori hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza i locali. Non sono stati segnalati danni a persone e le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

Su Facebook è Saro, il titolare, a sintetizzare quanto accaduto: «La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo e pare si stia accanendo contro di noi. Oltre ai problemi di varia natura ci mancava l’incendio. Il Nievski è quasi salvo, noi vivi per miracolo (così si dice) rimarremo chiusi oggi e domani nella speranza di riuscire a sistemare se non tutto l’essenziale».