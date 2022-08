Scicli - E' morta in seguito a un incidente stradale autonomo una donna di Scicli. La tragedia oggi alle 13,30 lungo la Sp 40. Una Ford Fiesta condotta da S.M. del 1999 per cause in corso di accertamento è rovinata in un terreno privato.

Il passeggero, una donna, Cristina Donzella, del 1962 è stata trasportata in ospedale dove è successivamente deceduta.