Incidente in viale Mario Rapisardi, la vittima è il 48enne Carlo Messina. FOTO

Catania - È Carlo Messina, 48enne, la vittima dell'incidente avvenuto ieri al viale Mario Rapisardi. A bordo di una moto Yamaha si è scontrato con una Skoda Octavia intorno alle ore 19, all'altezza del civico 32, vicino a piazza Santa Maria di Gesù. Il motociclista, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto incastrato sotto l'auto e per estrarlo sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e, con loro, anche il 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. A rimanere ferita anche una donna che si trovava insieme al motociclista, trasportata all'ospedale Garibaldi. Gli agenti della polizia locale hanno avviato gli accertamenti necessari per determinare le cause dell'incidente. Dalle prime testimonianze di quanti hanno assistito all'impatto, ci sarebbe stata una manovra azzardata da parte del conducente dell'auto da verificare.

Ferita una donna

Nell’incidente di ieri sera (5 gennaio) in viale Mario Rapisardi, a Catania, è rimasta ferita anche una donna. Viaggiava sulla moto con Carlo Messina, 48 anni, personaggio noto nel mondo degli spettacoli e degli eventi in città.