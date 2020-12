L'Etna è in eruzione, attività stromboliana dal cratere di sud est. VIDEO

Catania - Nuova attività stromboliana sull'Etna. Dalla tarda serata di ieri, sul vulcano è cominciata una nuova eruzione dal cratere di Sud Est. La colata lavica durante la notte è stata visibile da grande distanza, anche dalla Calabria, fra boati e tremori. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, rende noto, nell’ultimo aggiornamento delle 05.27, che "l'attività esplosiva al cratere di Sud Est è stata d’intensità variabile ed al momento appare nuovamente in decremento. Per ciò che concerne l’attività effusiva, dalle telecamere di sorveglianza sembrerebbe che la colata lavica prodotta dalla fessura di Sud sia inattiva, mentre la colata proveniente dalla fessura di Sud-ovest al momento meno alimentata".

La fase parossistica, la notte scorsa, dell’eruzione in corso sull'Etna, imbiancato dalla neve, con l’intensificazione dell’attiva esplosiva dal cratere di Sud-Est che ha provocato un notevole emissione di cenere sottile che è caduta, come "pioggia", anche su Catania "annerendo" auto, balconi e strade e marciapiedi. Il fenomeno al momento non impatta sull'attività operativa dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini.

Alla fine l'Etna ha deciso di far partire la "bocca della sella" del Cratere di Sud-Est: un doppio episodio di fontane di lava nella notte del 13-14 dicembre 2020. Il fianco sud-occidentale del cono del Sud-Est si è fratturato, emettendo lava che si è divisa in due rami, uno verso sud-est passando in zona Torre del Filosofo, l'altro verso sud-ovest, verso Monte Frumento Supino.

Foto di Boris Behncke.