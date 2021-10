La distruzione lasciata dall’uragano sulla costa siracusana VIDEO

Siracusa – Sarà allerta rossa per tutto sabato nel Siracusano, ma sono già tanti e visibili a occhio nudo i danni al territorio lasciati in particolare sulle aree costiere della provincia più colpita dal “medicane” Apollo. Il primo video è stato condiviso in Rete da un sito di Avola, e mostra il crollo di un muro. Il secondo, ben piu' impressionante, da un residente nella frazione balneare Fanusa.

Il terzo è stato girato nel pomeriggio da un utente di Tik Tok, che si chiede come mai sia lui a dover documentare il disastro e non siano presenti le telecamere dei Tg. Nel quarto, infine, siamo sul litorale devastato di Marzamemi ed è stato filmato dalla Pro Loco. Invitiamo anche i lettori della provincia di Ragusa, per quanto uscita quasi indenne dal maltempo, a segnalarci eventuali problemi e disagi inviandoci foto e/o video all’indirizzo mail: info@ragusanews.com