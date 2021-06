Lampedusa, dramma in mare: 8 donne annegate, una incinta, bimbi dispersi

Lampedusa - Otto donne morte annegate, di cui una incinta, e ancora 10 dispersi, tra i quali bambini secondo i 46 superstiti dell’ennesima tragedia dell’immigrazione nel Mediterraneo. Questa è avvenuta proprio alla fine di una notte di sbarchi con 256 persone approdate in tutto sull'isola. Tutti migranti sub sahariani imbarcati in Tunisia. Le onde hanno ribaltato il barcone nei pressi di Lampione, proprio mentre sopraggiungevano due motovedette della Guardia costiera. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha aperto un fascicolo per naufragio contro gli ignoti scafisti di quest’ultima strage.

L'hotspot di Lampedusa è di nuovo al collasso: attualmente ospita 660 immigrati a fronte di una capienza di 250. Il sindaco Totò Martello ha chiesto un incontro al premier Mario Draghi: "E’ straziante, cos'altro deve accadere per far capire all'Italia e all'Europa che così non si può andare avanti". “Ancora una volta la morte torna e disturbare l’estate spensierata del Mediterraneo – scrive su Facebook il parroco, don Carmelo La Magra -, mentre una parte del mondo discute su come andare in vacanza, un’altra parte cerca di sopravvivere e spesso non ci riesce”.

