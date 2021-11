Latitante e proprietario di 30 appartamenti col reddito di cittadinanza

Caltanissetta - Blitz della Guardia di finanza nel capoluogo nisseno contro gli scrocconi del reddito di cittadinanza: oltre 200 posizioni irregolari scoperte dai militari e 164 denunce, per una frode complessiva all’erario da 1,3 milioni di euro. Tra i fruitori del beneficio c'erano perfino un latitante ricercato. Per tutti sono scattati immediatamente sequestro preventivo e segnalazione all'Inps, evitando che venissero riscossi ulteriori 756mila euro.

Sono i due casi limite dell’ennesima retata contro i “furbetti” dell’rdc, in cui dentro c’è finito di tutto: alcuni risultavano condannati, in carcere o ai domiciliari; altri lavoravano in nero o non avevano i requisiti patrimoniali richiesti per accedere alla somma; altri ancora erano scommettitori accaniti, e vincitori, su piattaforme di gioco online.