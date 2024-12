Modica, due petardi magnum sparati nei pressi del Municipio

Modica - Il tema ordine pubblico in centro storico a Modica resta in piedi.

Non erano bombe carta, ma petardi "magnum” quelli fatti esplodere ieri sera nei pressi del Municipio di Modica da un gruppo di vandali. L'atto vandalico ha fatto saltare i vetri di alcuni infissi. Stessa scena nella vicina via Portosalvo poco dopo lo scoppio nei pressi di palazzo San Domenico. La deflagrazione ha ottenuto un effetto ben superiore grazie alla stradina angusta.

Lo dicono i rilievi dei vigili del fuoco, che non hanno rilevato la presenza di residui di bombe carta. Ora si cerca l'identità dei vandali, che con il loro fare contribuiscono a rendere insciuro il centro storico e a schernire le istituzioni. Le immagini di videosorveglianza potrebbero aiutare in tal senso. Ma il tema della sicurezza in centro a Modica è tutt'altro che da ridimensionare.