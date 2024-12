Esplosione Aprilia, Ornella Clementini è la terza vittima: era l’ultimo giorno in quella casa

Aprilia, Latina - La terza vittima dell’esplosione della villetta di via Apollo ad Aprilia, zona Genio Civile, è Ornella Clementini, 61 anni, membro da tempo del Coro Liberi Cantores, una delle realtà più vivaci del territorio apriliano. Il corpo della donna è stato ritrovato intorno all’1.10 di ieri dai Vigili del Fuoco che hanno scavato senza sosta tra le macerie della villa esplosa e ridotta in pezzi. È stato necessario il supporto dei cani molecolari, proprio loro avevano fiutato la presenza di un corpo tra le macerie attirando l’attenzione dei soccorritori che hanno capito che c’era un’altra vittima. La 61enne non rispondeva al telefono, ma la sua auto era in sosta proprio in via Apollo. Viveva nella bifamiliare della famiglia Raffa dopo aver preso in affitto una porzione della casa. Ma aveva già disdetto il contratto, stava andando via. E quel pomeriggio, lunedì, era tornata solo per portare via le ultime cose e pulire l’abitazione. «Come fanno le persone perbene - hanno commentato i suoi vicini - era una persona davvero solare».

Ornella lascia tre figli e si dedicava tanto ai nipotini. Nell’ultimo periodo era andata a vivere da sola proprio nell’abitazione presa in affitto in via Apollo, ma aveva trovato un’altra casa, in centro ad Aprilia vicino a quella dei genitori. Non ha fatto in tempo a terminare il trasloco. Ornella Clementini era una donna molto amata in città. Solare, divertente sempre pronta a scherzare e far divertire. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto il Coro Liberi Cantores, impegnato proprio in questi giorni in varie esibizioni per il periodo natalizio. Attività e concerti ormai sospesi almeno fino a Natale proprio per l’improvviso lutto. Il concerto di ieri a Campoleone è stato momentaneamente annullato così come il tradizionale concerto Candlelight alla chiesa di San Michele Arcangelo di sabato 21 dicembre.

Appassionata di musica, Ornella era un contralto e partecipava alle attività dell’associazione con entusiasmo. «Una persona davvero speciale, piena di entusiasmo, allegria, spensieratezza e risate, - commentano il maestro Rita Nuti e la presidente dei Liberi Cantores Katia Sartori - ma anche con una profondità e una sensibilità unica. Ci mancheranno le tue foto rubate, le tue vignette, i tuoi sorrisi e le tue battute. Questo non dovevi farcelo Ornella. Con tutto il nostro amore». «Era attentissima ai consigli e sapeva trascinare tutti nell’allegria – commenta un’amica – canta ancora con noi». «Quanto mi mancherà il tuo abbraccio caldo e le tue coccole – dice Anna Maria – mi mancherai troppo». «Mancheranno i tuoi sorrisi, le battute divertenti, la tua vitalità prorompente», aggiunge Carmen. «Te ne sei andata, mi lasci sola – commenta Francesca – eri la mia compagna di coro, sempre vicine. In sala prove mi giravo finché non ti vedevo arrivare e mi sentivo più tranquilla. Lasci un vuoto immenso. Conserverò gelosamente il tuo audio, fino all’ultimo dell’altro giorno».