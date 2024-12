Chiara Moscardi, chi era la psicologa 26enne morta nell'incidente

Venezia - Chiara Moscardi, 26enne di Rovigo residente a Padova, era una dipendente della cooperativa Cosep che svolge per il Comune di Venezia i servizi del Drop In (Stop and Go e New Way) per le persone più fragili a Mestre. La giovane è morta oggi, martedì 17 dicembre, nell'incidente in A4 all'altezza di Noventa di Piave. Era seduta al posto passeggero sul furgoncino del Comune di Venezia travolto da un tir sulla corsia di emergenza. Ferita in modo grave la collega.

Chiara Moscardi aveva una laurea magistrale in psicologia clinico-dinamica conseguita all'Università degli Studi di Padova. Ha frequentato il liceo scientifico Pietro Paleocapa di Rovigo. Chiara è la sorella di Matteo Moscardi, capitano del Rovigo Rugby. Tra le sue foto postate sui social, ce n'è una abbracciata al fratello il giorno della vittoria dello scudetto nel 2023. Il padre Alberto è stato uno storico dirigente comunale di Rovigo.

«A nome di tutta la Città di Venezia e mio personale - ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro - voglio esprimere il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di una giovane psicologa di soli 26 anni, dipendente della cooperativa Cosep che svolge per il Comune i servizi del Drop In (Stop and Go e New Way) per le persone più fragili. Purtroppo è stata coinvolta oggi in un incidente mortale in autostrada, mentre era in servizio. Arrivino le più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi. La sua dedizione alla professione e al benessere degli altri rimarrà nel ricordo di tutti coloro che l'hanno conosciuta».