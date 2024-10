Morto Gigi Rocca, ex calciatore di Inter e Piacenza, un infarto in campo

Piacenza - Luigi Rocca, per tutti Gigi, ex calciatore di Inter e Piacenza, è morto a 61 anni dopo un arresto cardiaco in campo. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio durante una partita di calcio con gli amici a Piacenza. A nulla sono serviti i soccorsi da parte dell’ambulanza e dell’automedica. Rocca è deceduto poco dopo l’arrivo al Policlinico di Piacenza.

Nato il 18 giugno 1963 a Coli, in provincia di Piacenza, Rocca è stato un centrocampista cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter.

Con i nerazzurri ha debuttato anche in serie A: due le sue presenze. Il 30 settembre 1981 in Coppa Uefa contro l’Adanaspor (entrando al posto di Oriali) e il 16 maggio 1982 nell’ultima giornata di campionato contro l’Avellino (2-1 per l’Inter con gol di Prohaska e Altobelli). Dopo aver lasciato i nerazzurri, ha girovagato tra serie B e C con le maglie di Siena, Trento, Sanremese, Taranto, Brindisi, Casertana, Piacenza e Fidenza. Dopo l’addio al calcio giocato, Rocca è stato anche allenatore. È partito dal vivaio del Piacenza per poi allenare Fanfulla e Fiorenzuola in D. «Il Piacenza calcio, profondamente rattristato, piange la scomparsa dell’ex calciatore biancorosso Luigi Rocca e si stringe in un forte abbraccio attorno alla sua famiglia», il ricordo del club emiliano.