Nel bar di corso Sicilia 15 chili di pesce non tracciato

Catania - Carenze igieniche, prodotti non tracciati e gravi violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro. È quanto accertato dalla task force coordinata dalla polizia di Catania in un bar di corso Sicilia. Per il titolare sono scattate complessivamente multe per 15.000 euro.

In particolare, è stato rilevato il cattivo stato di manutenzione dell’impianto elettrico, con diversi cavi sguainati, l’inadeguatezza del locale deputato a spogliatoio del personale, sottodimensionato rispetto al numero dei dipendenti, e la presenza di umidità nel deposito. Inoltre, il passaggio delle uscite d’emergenze era ostruito da rifiuti di ogni tipo.

Inoltre, sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie per la mancanza di ordine e pulizia nel locale. Nelle celle frigorifere sono stati trovati 15 chili di prodotti ittici surgelati senza tracciabilità che sono stati sequestrati per la distruzione. Infine, è stata appurata la mancanza delle indicazioni sugli allergeni sul libro degli ingredienti.