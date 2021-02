Pierferdinando Casini ricoverato allo Spallanzani per Covid

Roma - Il senatore Pierferdinando Casini si trova ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma per aver contratto il Covid. "Sono ricoverato all'ospedale Spallanzani, sto decentemente ma sono qui perché ho il Covid". In poche parole Pier Ferdinando Casini ha spiegato perché non potrà votare la fiducia a Mario Draghi. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati gli ha dedicato un saluto dall'aula prima di passare la parola al premier.

"Vorrei augurare, interpretando ritengo il sentimento di tutti i senatori, a Pier Ferdinando Casini una pronta guarigione - ha detto - visto che non potrà partecipare ai lavori perché in ospedale". Inizialmente Casini si era lamentato solo di una tosse fastidiosa e insistente, che veniva curata da casa, ma la prudenza ha consigliato poi il ricovero all'ospedale. "Ce l'ha anche mia figlia, appena ho sentito la tosse ho fatto il tampone - ha spieagato - questa è una malattia subdola. La più preoccupata è mia madre che a 94 anni si preoccupa ancora per il suo bambino". Casini, dalla corsia in ospedald risponde al telefono e descrive le sue condizioni come "decenti". E ricorda la massima di Sant'Ignazio di Loyola: "Bisogna lavorare molto, come se tutto dipendesse da noi e pregare di più come se tutto dipendesse da Dio".