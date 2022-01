Casini positivo al Covid per la seconda volta

Roma - A 13 giorni dall’apertura del seggio del Colle Pier Ferdinando Casini risulta essere positivo al Covid. Insomma, la variante Omicron colpisce uno dei profili che più ricorrono nel toto Quirinale.

L’ex presidente della Camera si è recato stamane a Palazzo Cenci per effettuare un tampone e da quanto confermano al Corriere ha nuovamente contratto il virus. A quel punto è stato attivato il protocollo sanitario che prevede l’isolamento fiduciario.

L’ex diccì ha comunicato la notizia nella chat interna del gruppo «Per le Autonomie», rassicurando i colleghi di essere in buone condizioni. «Un leggero mal di gola e una normale influenza» ha fatto sapere. Casini si era ammalato nel febbraio del 2021 ed era stato anche ricoverato in ospedale. Nel mese di dicembre, ha effettuato la terza dose di vaccino.

Ora si trova a casa e conta di tornare presto in campo. E anche se non lo ammette lo sguardo è già rivolto al 24 gennaio, giorno della prima chiama per l’elezione del presidente della Repubblica.