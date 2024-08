Trovato il corpo di Hannah Lynch, l'ultima dispersa del Bayesian

Palermo - Il corpo di Hannah Lynch, 18 anni, è stato individuato dai sub nel relitto del Bayesian, affondato il 19 agosto nei pressi di Palermo. Il suo è l'ultimo corpo rimasto all'interno dell'imbarcazione. La giovane donna era la figlia del magnate britannico Mike Lynch, proprietario dello yacht insieme alla moglie Angela Bacares (che è sopravvissuta). A bordo del veliero al momento del naufragio c'erano 22 persone: 15 sono state tratte in salvo poco dopo la tragedia, le altre sono state dichiarate disperse. Il corpo del cuoco di bordo, Recaldo Thomas, è stato rintracciato in poche ore. Quelli di Lynch e di due coppie che erano ospiti del magnate - Jonathan Bloomer, presidente di Morgan Stanley International, e sua moglie Judith; Chris Morvillo, avvocato, e sua moglie Neda, designer di gioielli - sono stati trovati dai sub e portati a riva solo successivamente. Il cadavere della 18enne è stato avvistato il 23 agosto in tarda mattinata, ma non ancora estratto dal relitto.

I corpi recuperati negli ultimi giorni sono stati trasferiti al cimitero dei Rotoli, dotato di celle frigorifere. Sul naufragio indaga la Procura di Termini Imerese, che disporrà le autopsie delle vittime: a eseguirle saranno i professionisti dell'Istituto di Medicina legale del policlinico di Palermo. Le ipotesi di reato, al momento, sono omicidio colposo plurimo e naufragio colposo.