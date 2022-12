Francesco Giombarresi. E Picasso disse: “Piccolo piccolo, grande grande"

Comiso - Il signore nelle foto è Francesco Giombarresi (Vittoria, 1930- Comiso, 2007).

Contadino comisano, tagliaboschi a Stoccarda, in Germania, all’età di 12 anni iniziò a dipingere usando come tele per i suoi quadri pezzi di cartone, buste usate, fogli di quaderno a quadretti.

Semi analfabeta, con una grande sete di conoscenza, divorava libri, scriveva versi e trattati, progettava macchinari ed eseguiva esperimenti chimici. In famiglia soffrì da subito la solitudine e l’incomprensione, fin quando Leonardo Sciascia non notò i suoi quadri, decidendo di organizzare, per lui, a Palermo una mostra personale. Del talento di Francesco Giombarresi iniziarono a interessarsi a un tratto anche Renato Guttuso e Salvatore Fiume.

Questo pittore naïf racconta nei suoi quadri un mondo nel quale arte e vita sono state un’unica linea, tortuosa e sofferta, tra miserie e successi, fortune e disgrazie. Diventato famoso e consacrato, sciupò le sue risorse per l’incapacità di gestirle.

Il suo sogno? Avere soldi a sufficienza per non vendere le sue opere, che vengono considerate oggi come massima espressione dell’Art Brut, l’arte grezza. Giombarresi ha dipinto grandi tele e quadri piccolissimi, i più piccoli da uno a quattro centimetri appena.

Giuseppe Tornatore lo omaggiò, chiedendogli di fare la comparsa nel film “L’Uomo delle Stelle”, girato a Ragusa nel 1995. Di se’ Francesco diceva di essere un pittore contadino.

Agli inizi degli anni Settanta aveva incrociato -in Spagna- Pablo Picasso, con cui intrattenne una incredibile corrispondenza. Quando chiesero a Picasso se questa cosa fosse vera, Pablo rispose: “Giombarresi? E’ quel pittore grande grande, che dipinge piccolo piccolo”.