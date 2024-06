La Febbre. Giorgio Armani. Chi è quell’anziano in vetrina?

Milano La foto potrebbe averla scattata chiunque, un amico, un conoscente, persino un giornalista.

La persona fotografata non ha bisogno né di foto né di notorietà. Chi ama il proprio lavoro sa di cosa sto parlando. Fare ciò che si ama è come avere la febbre. C’è uno stato di grazia che pervade le giornate rendendole piene di quell’impegno. È una fortuna rara, è vero, e insieme una condanna. Perché ogni errore, ogni piccola imperfezione sono come una insopportabile sofferenza per chi vive questa esperienza. Fortuna ancor più rara è che il lavoro porti il proprio nome e cognome. In quel caso l’identificazione fra lavoro e persona è definitiva.

Accade questo in via Monte Napoleone a Milano, in uno dei negozi di abbigliamento più belli e costosi del mondo, dove un commesso di 89 anni non resiste alla vista dell’imperfezione.

Svicola dentro la vetrina e rimette mano agli abiti del manichino.

È il negozio di Giorgio Armani.

È la febbre.

Accade agli innamorati.