Luciano Canfora: “Proporzionale puro potrà riportare gli italiani al voto"

Ragusa- “Solo un sistema elettorale che adotti il proporzionale puro potrà riportare gli italiani al voto”. Chiude con una ricetta pesante Luciano Canfora (Bari, 1942), filologo classico, grecista, storico e saggista, ospite stasera di “A Tutto Volume Festival” per presentare il suo "Dizionario politico minimo", edito da Fazi Editore. Il viale centrale dei Giardini Iblei a Ragusa Ibla ha accolto lo storico, salutato da un pubblico numeroso e silente. Partendo dai fatti della cronaca recente della rissa alla Camera, Canfora ha affrontato l’attualità politica italiana facendo salti di spazio e di tempo nella storia europea degli ultimi quattro secoli per esaminare i modelli di Stato e di Governo e i loro sistemi elettorali. Per dimostrare infine come il suffragio universale agli uomini e alle donne sia stato vanificato dai sistemi elettorali che “interpretano” la volontà popolare torcendola in senso maggioritario e introducendo ora le assurde soglie di sbarramento, ora il voto di coalizione, ora il premio di maggioranza.

L’unico metodo possibile per riportare gli italiani al voto, secondo il professore Canfora, è reintrodurre la legge elettorale proporzionale pura, che restituisca agli elettori la certezza che il loro voto sarà comunque rappresentato in Parlamento.