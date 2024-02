Un nuovo libro di poesie di Valerio Mello

Milano - È stato pubblicato nei giorni scorsi l'ottavo libro di poesie del siciliano Valerio Mello, dal titolo "Hypsas".

La nuova, intensa, raccolta poetica di Valerio Mello. «Il fiume scorre, trascina, pulisce, conduce ciò che conserva e lo porta in offerta. Il denso e mirabile poemetto di Mello fa diventare le antiche divinità – a cominciare da quella fluviale a cui è ispirato e dedicato – incarnazioni stesse della Poesia e del suo attraversare la storia. Un fluire che conserva e innova a ogni svolta le sue origini (il mondo greco e l’acume virgiliano), che travolge una lingua che non sa più dire per offrirla in sacrificio nel suo andare, con una voce che “abita a ritroso”, verso la sorgente di ogni domanda», scrive Andrea Carnevale.

Valerio Mello (Agrigento, 1985) vive a Milano dal 2011. Ha pubblicato sette libri di poesia, tra cui Rive (Ensemble, 2022), e ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Nel 2023 è stato nominato Cavaliere Accademico di Grazia dall’Accademia dei Nobili di Firenze e Cavaliere della Real Confraternita di San Teotonio del Portogallo per meriti culturali e letterari.