Una inedita piazza Italia a Scicli, ritratta da Piero Guccione

Scicli - "Paesaggio d'estate, Scicli, 1974". E' una tecnica mista su carta applicata su tela, di un Piero Guccione 39enne. Il quadro ritrae un tratto di piazza Italia a Scicli, in una torrida giornata di calura estiva. In pochi intenderanno che il vero focus del quadro è il luogo da cui l'artista guarda. La sua casa natale di via Roma.